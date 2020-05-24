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    • 24.05.2020 14:37
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    'li Başkanı imzalı yazıda itirafı

    'li Büyükşehir Belediye Başkanı kendi imzası ile yayınlanan yazıda nden faydalandıklarını itiraf etti. Belediyenln gelirleri düştüğü için kısa çalışma ödeneğine başvuran CHP’li belediye, yandaş yayın organlarına 6 milyon lira reklam, CHP yandaşı sanatçılar için 50 milyon lira bütçe ayırmıştı.

    İmamoğlu imzalı yazıda kısa çalışma ödeneği itirafı

    'li yine müthiş bir çelişkinin altına imza attı. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine reklam dağıtırken gayet bonkör davranırken çalışanlarının maaşları için ne başvurduğu ortaya çıktı.

    YANDAŞA VAR İŞÇİYE YOK
    Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide gerçekleşen daralma sonrası hükümet işverene destek amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatmıştı. Uygulama çerçevesinde işyerlerinde faaliyetlerini durduran işletmelere sigortalı işçilerinin maaşlarının bir bölümü ödenmeye başlandı. Bu çerçevede CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Diğer taraftan CHP'li basına yaptığı açıklamada 'nin gelirlerinin dramatik bir şekilde düştüğünü ileri sürmüştü.

    BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEBLİĞ EDİLDİ
    Ekrem İmamoğlu koronavirüs salgını döneminde yandaş televizyon ve internet sitelerine bonkör davranarak milyonlarca lira ödenek ayırırken belediye çalışanları için kısa çalışma ödeneğine başvurması çelişkilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki 'nin 3 Nisan ile 5 Mayıs arasında CHP'li İBB'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine 6 milyon lira reklam kaynağı aktardığı ortaya çıkmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22 Mayıs tarihinde 'İş Planı' konulu yazısında alınan kararları çalışanlarına ulaştırarak şu ifadelere yer verdi; "Kamu hizmeti sunumunda işyeri hekimi/birim amiri tarafından çalıştırılması görülmeyen ve kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunanlar dışında kalan personelin normal mesai saatlerine riayet ederek görevlerini ifa etmesi sağlanacaktır."

    DAMLA KAYA-SABAH

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