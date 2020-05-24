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    • 24.05.2020 15:17
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    'tan mesajı

    haberine göre , sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile nı kutladı. Albayrak, "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun." mesajını paylaştı.

    Albayrak'tan anlamlı mesaj! Sosyal medyada paylaştı

    , sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile nı kutladı. Albayrak, "Millet olarak rahmetle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hep beraber, sağlıkla ve muhabbetle yeni bayramlarda birlikte olmak dileğiyle… Ramazan Bayramınız mübarek olsun." mesajını paylaştı.

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