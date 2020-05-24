Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusu akşam saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 155 bin 686, can kaybının ise 4 bin 308 olduğu açıklanmıştı. İşte 24 Mayıs korona tablosu...
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
23 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1491 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, vaka sayısı 155 bin 686 ve vefat sayısı 4 bin 308 oldu.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 388 ve iyileşen hasta sayısı 117 bin 602 olarak kayıtlara geçti.
"DURUMU AĞIR HASTA SAYIMIZ BUGÜN DE AZALMAYA DEVAM ETTİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN VİDEOLU BAYRAM MESAJI
Sağlık Bakanı Koca, "En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:
"Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun."
"ÖNÜMÜZDE BİR BAYRAM DAHA VAR. NE ZAMAN GELECEĞİ BİZE BAĞLI"
Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:
"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."