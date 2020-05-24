Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusu akşam saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 155 bin 686, can kaybının ise 4 bin 308 olduğu açıklanmıştı. İşte 24 Mayıs korona tablosu...

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.