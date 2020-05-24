Bayramın ilk gününde sevdiklerini, arkadaşlarını ve akrabalarını arayan vatandaşlar şebeke sorunu ya da çağrı gönderilemedi sorunuyla karşı karşıya geliyor. Bu nedenle hatlarda bir sorun olup olmadığını merak edenler "Telefonlar, hatlar neden çekmiyor?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom şebeke sorunu ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMİYOR?

Bazı bölgelerde yaşanan sıkıntıda vatandaşlar, telefonun çekmediğini, şebeke sorunu yaşadığını bildiriyor.



Edinilen bilgilere göre hatlar yoğunluk nedeniyle sorunlu çalışıyor. 81 şehirde sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkmayan vatandaşlar, telefonla yakınlarını arayarak bayramlaşıyor.