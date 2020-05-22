Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara dün saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün 13.30 itibarıyla seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçi sayısının, 258 bin 651 olduğu bildirildi.

OTOGAR HAREKETLENDİ

Başvuru belgelerini alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izninin ilk gününde AŞTİ'ye öğlen saatlerinde gelmeye başladı. AŞTİ'de 65 yaş ve üzeri yolcuların izin belgeleri olmadan seyahat edemeyeceklerine ilişkin sık sık anonslar yapıldı. Firmalar da yoğunluğa cevap verebilmek için çalışmalar yaptı.

BELGESİZ SATIŞ YOK

Bir seyahat firması yetkilisi Aydın Zengin, 65 yaş üzeri birçok vatandaşın bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından sonraki günler için bilet aldıklarını belirtirken "Mutlu olduk karardan dolayı. Bizim istediğimiz, seyahat izin belgesi olması. Belgelerini gördükten sonra biletlerini verebiliyoruz" dedi.

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da 65 yaş üstü izni ve çay hasadı için memleketlerine gitmek için seyahat izni alan vatandaşlarla hareketlendi.

PTT ÖNLERİNDE KUYRUK

Öte yandan e-Devlet şifresi olmayan ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla PTT'ye şifre almak için gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar ile onların yakınları da PTT önlerinde kuyruklar oluşturdu.

Ankara'da Çankaya Kaymakamlığı'na büyükleri için gelen vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu. Çankaya Kaymakamlığı binasına "Seyahat izin başvuruları e-Devlet üzerinden veya 199 nolu telefon servisi aranarak yapılacak olup bizzat başvuru alınmayacaktır" yazılı afiş asıldı.

İZİNLER NASIL ALINIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre; 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yere gidebilecek. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebiliyor. (Refakatçiler 72 saat içinde geri dönebilecek.)

BAŞVURULAR NEREYE?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar "Seyahat İzin Belgesi" taleplerini dün 09.00'dan itibaren elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanıyor.

KAYMAKAMLIĞA GİTMEYİN

Vatandaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek bulunmuyor. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik değerlendirilip ve sonuçlandırılıyor.

SMS'LE BİLGİ

İzin başvurusu kabul edilenlere de SMS yolu ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.

İzin belgesi kabul edilen vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildiriliyor. Bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimlerince gerekli takiplerinin yapılabilmesine olanak sağlanıyor.

65 yaş ve üzeri olan vatandaşların gidecekler yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.