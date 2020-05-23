Coronavirüs salgını, insanlığı esir aldı. Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da, trafikten eser kalmadı. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde bekleyen işportacılar ise bu dönemde satış yapamadı. Salgın, ülkemizde kontrol altına alınınca, trafik de başladı. Dün İstanbul trafiği en yoğun günlerinden birini yaşadı.
Trafiği gören seyyar satıcılar ise çiçeği, suyu kapıp soluğu E-5'te aldı. Seyyar satıcı Mehmet Çapa, "2.5 aydan beri evde yatıyorum, hiç iş yapamadım. Şimdi trafik oluştu, sabahtan beri 30 TL'lik iş yaptım. 19.30'a kadar burada çiçek satmaya çalışacağım. Zaten ondan sonra trafik kalmıyor" ifadesini kullandı.