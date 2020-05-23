



Trafiği gören seyyar satıcılar ise çiçeği, suyu kapıp soluğu E-5'te aldı. Seyyar satıcı Mehmet Çapa, "2.5 aydan beri evde yatıyorum, hiç iş yapamadım. Şimdi trafik oluştu, sabahtan beri 30 TL'lik iş yaptım. 19.30'a kadar burada çiçek satmaya çalışacağım. Zaten ondan sonra trafik kalmıyor" ifadesini kullandı.