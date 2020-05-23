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    • 23.05.2020 Gazete
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    Aylar sonra trafiğini gören seyyar satıcılar, soluğu ’te aldı

    Salgın nedeniyle milyonlarca insan evine kapandı. Aylar sonra trafiğini gören seyyar satıcılar, soluğu ’te aldı. Çiçeği, suyu kapan ekmek parasını çıkarmaya çalıştı.



    Coronavirüs     salgını, insanlığı esir aldı. Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da, trafikten eser kalmadı. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde bekleyen işportacılar ise bu dönemde satış yapamadı. Salgın, ülkemizde kontrol altına alınınca, trafik de başladı. Dün İstanbul trafiği en yoğun günlerinden birini yaşadı.



    Trafiği gören seyyar satıcılar ise çiçeği, suyu kapıp soluğu E-5'te aldı. Seyyar satıcı Mehmet Çapa, "2.5 aydan beri evde yatıyorum, hiç iş yapamadım. Şimdi trafik oluştu, sabahtan beri 30 TL'lik iş yaptım. 19.30'a kadar burada çiçek satmaya çalışacağım. Zaten ondan sonra trafik kalmıyor" ifadesini kullandı.



    BU ÇİLEYİ EN ÇOK ONLAR ÖZLEDİ
    Trafikte çiçek satan Ebru Acar, "Uzun zamandan beri trafik yoğun olmuyor. Trafik açılıncaya kadar burada çiçek satmaya çalışacağız. Bizim ekmeğimiz buradan çıkıyor" dedi.

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