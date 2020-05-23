Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.05.2020 21:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2020 21:34
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah ile telefonda görüştü

    Başkan , peş peşe önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. , ve ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Ayrıca, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

    MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞME
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

    Erdoğan, Mirziyoyev, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Görüşmede ayrıca Türkiye-Özbekistan ilişkileri, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

    II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞME
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah ile telefonda görüştü
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri