Son dakika: Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh es-Sabah ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki lider karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. Ayrıca, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.