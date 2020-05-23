İslam alemi Ramazan ayına bir yandan veda etmenin hüznünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda Arefe günü yapılacak çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu mübarek günde yapılacak ibadetleri, çekilecek tesbihleri ve okunacak duaları yazımızda derledik. İşte Arefe günü yapılması gereken ibadetler

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.