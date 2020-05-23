İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlar tarafından her bayram kılınan bayram namazı bu yıl camilerde değil evde idrak edilecek. Bu kapsamda vatandaşlar "Bayram namazı evde kılınır mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, duha (kuşluk) namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

DUHA NAMAZI NEDİR?

Duha, sözlükte "güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek" anlamlarına gelir. "Dahvetün" kelimesi günün ilerlemesi, güneşin biraz yükselmesi manasına; duhâ kelimesi ise kuşluk vakti, gün aydınlığı manalarına gelir.

Duha namazı; güneşin doğup ufukta beş derece yani bir mızrak boyu yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)