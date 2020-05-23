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    • 23.05.2020 16:12
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    'li 'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! Kendi kendisini yalanladı

    ’li , 20 Aralık 2019 tarihli iletisinde altı ayda 3-6 yaş arası 129 bin 872 çocuğa dağıttıklarını belirtti. 7 Mayıs 2020 tarihinde ise İmamoğlu, yeni bir paylaşım yaptı. Halk süt ulaştırdıkları İstanbullu çocuk sayısının 115 bine yükseldiğini ifade etti. İmamoğlu’nun her iki açıklamasındaki rakamlara bakıldığında halk süt dağıtımında eksilme olduğu yükselme yaşanmadığının görüldüğü ortaya çıktı.

    İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

    Cumhuriyet Halk Partili 'nun bir yalanı daha ayyuka çıktı. İmamoğlu Halk Sür dağıtımının arttığını iddia ettti ama kendi verdiği rakamlar kendisini yalanladı.

    ÇOCUKLARA DAĞITILAN HALK SÜTTE YÜKSELME YOK
    İmamoğlu, 20 Aralık 2019 tarihli tweetinde 3-6 yaş arası 129 bin 872 çocuğa dağıttıklarını belirtti. 7 Mayıs 2020 tarihinde ise 'li Ekrem İmamoğlu, yeni bir paylaşım daha yaptı. Halk süt ulaştırdıkları İstanbullu çocuk sayısının 115 bine yükseldiğini ifade etti.

    CHP'li İmamoğlu'nun belirttiği bu rakamlar da tartışma konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarda verilerin doğruluğunun olmadığını belirtti. İmamoğlu'nun her iki açıklamasındaki rakamlara bakıldığında halk süt dağıtımında eksilme olduğu yükselme yaşanmadığı görüldüğü ortaya çıktı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR
    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yalanları ortaya çıkınca Murat Ongun hemen ajans ile oturur, yalanı nasıl paketleriz diye düşünür ve bu rakamlar 2020 yılına aitti'der hiçbir şey olmamış gibi yüzsüzce hayatlarına devam ederler" diye tepki gösterdi.

    Damla Kaya/Sabah

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