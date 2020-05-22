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    İmamoğlu'nu şaşırtacak haber! KİPTAŞ 3. etap projesini AK Parti yaparken ’liler karşı çıkmış!

    'li , AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, 3. etap projesini kendisi yapmış gibi lanse etti. Geçtiğimiz yıllarda CHP’li milletvekillerinin bu projeye de ‘rüzgarı kesecek, güneşi engelleyecek”diye karşı çıktığı öğrenildi. Hatta CHP’li ile ’in projenin olduğu alana gidip sosyal medyadan tepki fotoğrafı paylaştıkları ortaya çıktı. işte SABAH'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...

    İmamoğlu'nun şaşırtacak haber!

    'li , kendisinden önce görevde olan AK Partili büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan KİPTAŞ, 3. etap projesini kendisi yapmış gibi lanse etti.

    Sosyal medya hesabından ise İstanbul halkına "Dar gelirli aileler için ürettiğimiz sosyal konutların yapımı bitti" dedi.

    AK PARTİLİ İBB YAPINCA CHP'LİLER KARŞI ÇIKMIŞTI
    AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ, Silivri Konutları 3. etap projesi yapımına henüz başlamadan CHP'li milletvekillerinin projeye karşı çıktığı belirlendi. CHP'lilerin protesto amaçlı proje yapılacak alana gidip basın açıklaması yaptıkları saptandı.

    Projeyi durdurmak için ise eski CHP Silivri Belediye Başkanı 15 Aralık 2017 tarihinde Twitter hesabından "Milletvekilimiz @gurseltekin34 ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz basın toplantımızın ardından Kiptaş'ın Silivri'ye gerçekleştirmek istediği üçüncü projesinin yapılacağı alana giderek basın mensuplarını bilgilendirdik. Güneşimizi kesmeyin. Rüzgarımızı engellemeyin" demişti.

    CHP İstanbul Milletvekili CHP'lilerle projenin olduğu alana gidip Işıklarla birlikte basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

    DAMLA KAYA / SABAH

    Haberler Güncel İmamoğlu'nu şaşırtacak haber! KİPTAŞ Silivri Konutları 3. etap projesini AK Parti yaparken CHP’liler karşı çıkmış!
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