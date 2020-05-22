Günel'in avukatlığını yaptığı meşhur FETÖ sanıkları şunlar: TAYAŞ Gıda'nın patronu Kazım Taycı ve Akfa Holding sahipleri Fatih ile Ferhat Aktaş. Kâzım Yiğit Akalın ise yine FETÖ'nün finans ayağının önemli isimleri olan Aydınlı Grup patronu Mustafa Şevki Kavurmacı ve ünlü tekstilci Bünyamin Gülçek'in avukatlığını yaptı.

Her fırsatta yalnızca 'Ergenekon sanıklarının davalarının sanıklarının vekilliğini üstlendiklerini öne süren ve böylece kendilerini FETÖ karşıtı gibi sembolleştirmeye çalışan bu üç avukatın müdafiliklerini yaptıkları FETÖ'cü isimler deşifre oldu.

FETÖ'CÜ KAVUK VE AİLESİNİN AVUKATI

Oda TV'nin avukatlığını yapan Avukat Hüseyin Ersöz'ün İzmir'deki FETÖ'nün 'Babalar Grubu'ndan oldukları ortaya çıkan işadamı Abdullah Kavuk ve ailesinin avukatı olduğu belirlendi. Ersöz'ün bu dosyaya Kâzım Yiğit Akalın ile birlikte girdiği öğrenildi. Yine Ersöz, FETÖ'nün Dünya Pazarlama dosyasında sanıklar; Nurfan Kartal, Sefa Uysal, Müfit Salman, Hüseyin Gün, İhsan Eren ve Metin Erdoğan'ın avukatlığını yaptı.

KAVURMACI'YI SAVUNDU

Ersöz aynı zamanda Kazım Yiğit Akalın ile birlikte TUSKON davasında yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatlığını da üstlenmiş.



Ömer Faruk Kavurmacı