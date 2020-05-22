Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele hakkında bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesaplarından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ele aldığı hususlarla ilgili paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.