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    • 22.05.2020 18:34
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    Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı: Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz

    Başkan , koronavirüsle mücadele hakkında bir paylaşım yaptı. hesaplarından nda ele aldığı hususlarla ilgili paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı

    Başkan , koronavirüsle mücadele hakkında bir paylaşım yaptı.

    hesaplarından nda ele aldığı hususlarla ilgili paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelene kadar teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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