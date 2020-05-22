İşte Engin Ardıç 'ın konuyla ilgili köşe yazısından ilgili bölüm:

Bazı yerlerde, CHP'nin şimdiden oyunu yüzde 30'a çıkardığı konuşuluyormuş... Bazı yerler dediğim, "CHP kulisleri..."

Buna "züğürt tesellisi" denir tabii.

Bazı yerlerde de, "ittifaka gerek kalmadığı" konuşulur olmuş.

O zaman, Kemal Bey önce Meral Hanım'ın partisine yaptığı gibi bu sefer de Davutoğlu'nun ve Gül'ün (pardon, Babacan'ın) partilerine ödünç milletvekili verir mi gönül rahatlığıyla?

Kendisi böyle bir rezaletin altına imza atmaktan "fütur" getirmiyor, daha da kötüsü, CHP içinde emirle başka partiye geçip emirle geri gelen siyasi utanmazlar da var.

Seçmen buna "yuh" demiyor nasıl olsa. "Tıpış tıpış" oyunu veriyor.

Fakat Kemalistler de "kıpırdanma" halindelermiş...

İşin cılkının çıktığının farkındalar. CHP yönetiminin gerçek yüzünü sonunda gördüler.

Kıpırdanacaklar da ne yapacaklar?

Partiyi "Amerikan emperyalizmine teslim olma yanlılarının" elinden nasıl kurtaracaklar? "Ayrılıkçı Kürtler'e gülücük yapanları" nasıl kenara itecekler?

Örneğin "NATO konsolosu" bizim Ünal'ı evine nasıl gönderecekler?

Kurultayı mı kazanacaklar? Mümkün değil.

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