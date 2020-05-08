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    • 08.05.2020 11:40
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    Son dakika: 'li ve hakkında soruşturma başlatıldı

    Son dakika haberine göre İletişim Başkanı ’a yönelik hakaret ve iftiraları nedeniyle Grup Başkanvekilleri ve hakkında yapılan suç duyuruları üzerine Ankara tarafından soruşturma başlatıldı.

    Özel ve Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

    Edinilen bilgiye göre, 'un, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin ve tarafından siyasi ve rövanşist amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu kaydedildi.

    Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    DARBE İMASI VE TEHDİDİNE DE SORUŞTURMA
    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarına yer verilerek darbe ve idam tehdidi içeren "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazı nedeniyle ve Almanya menşeili Artı Media haber sitesi hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önceki gün avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine de İstanbul soruşturma başlattı.

    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
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