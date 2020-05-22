Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2020 21:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2020 21:39
    ABONE OL

    Amerikan : , 'da belirleyici güç haline geldi

    hükümeti, 'nin desteğiyle darbeci Hafter'e karşı son dönemde darbe üstüne darbe vurdu. Amerikan gazetesi, konuya ilişkin, "Türkiye, iktidarı belirleyen konuma geldi." yorumunu yaptı. "Libya hükümeti, Türkiye asker ve gönderene kadar Hafter'e karşı zayıf bir durumdaydı." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye, Libya'da belirleyici güç haline geldi

    hükümeti, 'nin desteğiyle Darbeci Hafter'e darbe üstüne darbe indirdi. Yabancı basın da bu başarıya kayıtsız kalmadı.

    gazetesinde, "Türkiye iktidarı belirleyen konuma geldi" başlıklı bir makale kaleme alındı.

    Makalede, darbeci General Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri () tarafından temin edilen Rus hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'ları ile imha edildiğine işaret edildi.

    "Libya hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan asker ve insansız hava aracı gönderene kadar Hafter'e karşı zayıf bir durumdaydı." yorumu yapıldı.

    Türkiye'nin desteği sonrası Hafter'in ağır kayıplar verdiği kaydedildi. Makalede, son dönemdeki kazanımların şaşırtıcı bir şekilde savaşın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

    "MISIRDA ALARM ZİLLERİ ÇALDI"
    'nın başarısının 'da da alarm zillerinin çalmasına neden olduğu belirtildi. Makalede, Türkiye'nin ile birlikte yürüttüğü siyasi çözüm çabaları de ele alındı.

    Ocak ayında düzenlenen Konferansı da dahil bu girişimlerin Hafter tarafından hiçe sayıldığı ifade edildi.

    BAE'nin de bu süreçte, kurduğu hava köprüsü ile Libya'ya askeri ekipman gönderdiği hatırlatıldı.

    Haberler Güncel Amerikan New York Times: Türkiye, Libya'da belirleyici güç haline geldi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri