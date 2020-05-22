BMC Tulga özellikleri nelerdir? Yerli zırhlı araç BMC Tulga fiyatı ne kadar?

BMC Tulga özellikleri nelerdir? BMC Tulga fiyatı ne kadar? Yerli zırhlı araç BMC Tulga fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. BMC'nin geliştirdiği zırhlı pickup modeli ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da sergilenmiş, ardından miğfer anlamına gelen Tulga adını almıştı. Şirket, aradan geçen süreçte Tulga'yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi. Peki, BMC Tulga özellikleri nelerdir? BMC Tulga fiyatı ne kadar?
TULGA NE DEMEK?
Tulga zırhlı aracına, miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.
BMC TULGA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olması öngörülüyor.
Aracın aynı zamanda özellikle Orta Doğu'da kullanılan bu tipteki araçlar için önemli bir alternatif oluşturacağı değerlendiriliyor. Sonradan zırhlandırılan araçlarda kısa sürede bakım ihtiyacı doğuyor ya da arızalar ortaya çıkıyor. Tulga'nın doğrudan zırhlı olarak tasarlandığı için en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabileceği belirtiliyor.
BMC TULGA FİYATI NE KADAR?
Yeni aracın fiyatı henüz açıklanmadı.