BMC Tulga özellikleri nelerdir? Yerli zırhlı araç BMC Tulga fiyatı ne kadar?

TULGA NE DEMEK?

Tulga zırhlı aracına, miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

BMC TULGA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak. Aracın ilk kullanıcısının İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olması öngörülüyor.