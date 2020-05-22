İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü vatandaşlar için 'Seyahat İzin Belgesi' alınması konusuna ilişkin açıklamada bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri büyüklerimizin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'i Seyahat İzin Belgesi yerine geçmektedir. Seyahat İzin Belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek yoktur." ifadelerine yer verildi.

⚠️DUYURU ⚠️

65 yaş ve üzeri büyüklerimizin başvurularının ardından cep telefonlarına gelen onay SMS'i Seyahat İzin Belgesi yerine geçmektedir.



Seyahat İzin Belgesinin yazılı halini almak için herhangi bir yere başvurulmasına gerek yoktur. — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 22, 2020

"İZİN VERİLEN KİŞİ SAYISI: 484.808"

Öte yandan 'Seyahat İzin Belgesi'ne başvuranların sayısıyla ilgili de açıklama yapan Bakanlık, "Bugün saat 18.00 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; Seyahat İzin Başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı: 484.808" açıklamasında bulundu.