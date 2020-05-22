Banu Özdemir kimdir? Banu Özdemir neden tutuklandı?

Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne de katılmış ve CHP lideri ile omuz omuza yürüyüp bu yürüyüşün kitabını da yazmış bir isim. Bu arada Özdemir'in Ayn El Arab'da yani Kobani'deki terör örgütü PKK saflarında savaşan kadınlara selam gönderilen bir duvar yazısının önünde poz verirken çekilen bir fotoğrafı da işin bir başka boyutu... Ayrıca Gezi kalkışmasının merkezi Taksim Meydanı'ndaki anıt önünde "Gezi'nin izi kalsın" yazısıyla çektirdiği fotoğraf da cabası. Bu olaydan sonra Özdemir'i biraz araştırdım. Çok konuşulacak bilgilere ulaştım. Özdemir, gerçekten sıradan biri çıkmadı... Özdemir'in, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş ile de çok önemli bir ortak özelliği varmış. Özdemir de Demirtaş gibi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başka ülkelerdeki lider adaylarını devşirmek için düzenlediği "Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı'nda (IVLP)" eğitim almış.

Özdemir, 4-27 Haziran 2016 tarihleri arasında ABD'ye gidip bu programa katılmış. Özdemir'in bu eğitime gitmeden önce yerel medyaya yaptığı açıklamalar var. Bu öyle sıradan bir program değil. Geçmişteki katılımcıları arasında İngiltere'nin eski Başbakanları Tony Blair, Gordon Brown, Margaret Thatcher ile Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gibi isimler de bulunduğuna bakılırsa bunun çok özel bir program olduğu da görülüyor. Bu programa Türkiye'den de bazı siyasilerin katıldığına yönelik haberler geçmişte medyada yer aldı.

ABD bağlantısı bununla da bitmiyor Özdemir'in... Özdemir, 7-27 Şubat 2016'da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kadın liderlerin ve girişimcilerin güçlendirilmesi konulu "Women's Empowerment" programına da katılmış. Aynı yıl ABD'de iki eğitim almış yani...