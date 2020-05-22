Banu Özdemir kimdir? Banu Özdemir neden tutuklandı? CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı. İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün 'Çav Bella' (Bella Ciao/Hoşçakal güzelim) şarkısı çalınmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmişti. Peki, Banu Özdemir kimdir? Banu Özdemir neden tutuklandı?
BANU ÖZDEMİR NEDEN TUTUKLANDI?
Camilerde çalınan Çav Bella şarkısını paylaşan CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Başsavcılıktan Özdemir'e ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.
BANU ÖZDEMİR KİMDİR?
Provokasyonda CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ön plana çıktı. Özdemir, daha kamuoyu tarafından duyulmamışken sosyal medya hesabından çeşitli ilçelerde camilerden Çav Bella çalındığı anlarda çekilmiş videoların görüntülerini paylaştı.
Olayı Türkiye gündemine taşıyan Özdemir'in bu paylaşımları oldu. Özdemir dün bu görüntüleri sosyal medyadan bulup paylaştığı savunmasını yaptı. O saatlerde henüz kamuoyuna yansımamış olayla ilgili bu kadar çok videoyu hemen nereden bulduğu açıkçası soru işareti... Özdemir'in özür açıklaması yaparken bile bunun algı operasyonu olduğundan bahsetmesi de işin bir başka enteresan yanı...
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, skandalın ardından alelacele bir açıklama yaparak Özdemir'in partide aktif görevi olmadığını söyledi. Ancak, Özdemir'in öyle sıradan bir CHP'li olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Çünkü Özdemir, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla sık sık görüşen bir partili. İnternette Özdemir'in CHP lideri ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı yer alıyor. Üstelik bu fotoğraflar öyle bir etkinlik sırasında ayak üstü çekilmiş cinsten fotoğraflar değil.
Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne de katılmış ve CHP lideri ile omuz omuza yürüyüp bu yürüyüşün kitabını da yazmış bir isim. Bu arada Özdemir'in Ayn El Arab'da yani Kobani'deki terör örgütü PKK saflarında savaşan kadınlara selam gönderilen bir duvar yazısının önünde poz verirken çekilen bir fotoğrafı da işin bir başka boyutu... Ayrıca Gezi kalkışmasının merkezi Taksim Meydanı'ndaki anıt önünde "Gezi'nin izi kalsın" yazısıyla çektirdiği fotoğraf da cabası. Bu olaydan sonra Özdemir'i biraz araştırdım. Çok konuşulacak bilgilere ulaştım. Özdemir, gerçekten sıradan biri çıkmadı... Özdemir'in, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş ile de çok önemli bir ortak özelliği varmış. Özdemir de Demirtaş gibi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başka ülkelerdeki lider adaylarını devşirmek için düzenlediği "Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı'nda (IVLP)" eğitim almış.
Özdemir, 4-27 Haziran 2016 tarihleri arasında ABD'ye gidip bu programa katılmış. Özdemir'in bu eğitime gitmeden önce yerel medyaya yaptığı açıklamalar var. Bu öyle sıradan bir program değil. Geçmişteki katılımcıları arasında İngiltere'nin eski Başbakanları Tony Blair, Gordon Brown, Margaret Thatcher ile Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gibi isimler de bulunduğuna bakılırsa bunun çok özel bir program olduğu da görülüyor. Bu programa Türkiye'den de bazı siyasilerin katıldığına yönelik haberler geçmişte medyada yer aldı.
ABD bağlantısı bununla da bitmiyor Özdemir'in... Özdemir, 7-27 Şubat 2016'da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kadın liderlerin ve girişimcilerin güçlendirilmesi konulu "Women's Empowerment" programına da katılmış. Aynı yıl ABD'de iki eğitim almış yani...