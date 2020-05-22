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    ndan durakları, şoför ve müşteriler için uyarı! Afişler hazırlandı!

    Son dakika haberleri... , le mücadele kapsamında duraklarında uygulanması gereken hijyen önlemleri ile şoför ve müşterilere yönelik uyarılar için afişler hazırladı.

    Sağlık Bakanlığı'ndan afişli uyarı!

    Yeni tip (Kovid-19) ile mücadele sürecinde duraklarında alınması gereken hijyen önlemleri ile şoför ve müşterilere yönelik uyarıların yer aldığı afiş ve broşürler, nın internet sitesinde yayınlandı.

    14 GÜN ARA VERİLMESİ GEREKTİĞİ VURGULANDI
    Duraklarda çalışanların maske takması, sosyal mesafenin korunması, durakların günlük temizliği ve havalandırılması, kapı kolu, telefon ahizesi, masa yüzeyi gibi sık dokunulan yerlerin belirli aralıklarla temizlenmesi uyarılarının yer aldığı afişlerde, ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gösteren, Kovid-19 tanısı alan veya Kovid-19 temaslı personelin çalışmasına 14 gün ara verilmesi gerektiği vurgulandı.

    KOLONYA İKRAM EDİLMESİ GEREKTİĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ
    Taksi şoförlerinin alması gereken önlemlere ilişkin afişlerde ise taksiye aynı anda üçten fazla müşteri kabul edilmemesi, takside el antiseptiği bulundurulması, taksiye binen her müşteriye el antiseptiği veya yüzde 70'lik etil alkol içeren kolonya ikram edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

    Ayrıca, araçta pos cihazı bulundurulması, müşterilerin kredi kartı veya banka kartıyla temassız ödeme yapmaya teşvik edilmesi de afişteki uyarılar arasında yer aldı.

    ARAÇ PLAKASI UYARISI
    Kovid-19 sürecinde taksi müşterilerine yönelik afişlerde ise taksinin duraktan telefonla çağrılması durumunda pos cihazı bulunan taksi istenmesi, maske takılıp yolculuk boyunca çıkarılmaması, hiçbir yüzeye dokunulmaması, dokunulursa da el antiseptiği ile temizlenmesi ve kişinin kendisinde Kovid-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırabilmek için mutlaka taksici ve araç plakasının not edilmesi uyarıları yapıldı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığından taksi durakları, şoför ve müşteriler için uyarı! Afişler hazırlandı!
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