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    • 21.05.2020 14:04
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    : Türkiye'den 'e çok sert uyarı! "Meşru hedef..."

    haberine göre Dışişleri Bakanlığı 'da yaşanan gelişmelerle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz" denildi.

    Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı! Meşru hedef...

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Milislerinin Türk Kuvvetleri'ni ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya cevabı şu şekilde:

    "Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter'e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın 'nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

    Hafter'e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter'in ve destekçilerinin Libya'daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.

    Bu vesileyle, Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

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