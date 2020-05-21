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    • 21.05.2020 13:51
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    Yemekhane personelinin testi pozitif çıktı, 30 mesai arkadaşı karantinaya alındı!

    'nın Emet ilçesinde fabrikanın yemekhanesinde çalışan görevlinin testi pozitif çıktı. Personelde koronavirüs tespit edilmesi üzerine yemekhanede çalışan 30 mesai arkadaşı evlerinde karantinaya alındı. ekipleri, fabrikada filyasyon çalışmalarına başladı.

    Yemekhane çalışanının testi pozitif çıkınca 30 kişi karantinaya alındı!

    'nın Emet ilçesinde, fabrika yemekhanesindeki bir personelde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 30 kişi, evlerinde karantinaya alındı.
    Emet ilçesinde yaşayan ve bir fabrikanın yemekhanesinde çalışan M.G., yüksek ateş şikayetiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan testi pozitif çıktı.

    M.G. tedavi altına alınırken, aynı yemekhanede görevli 30 mesai arkadaşı için de 1 gün süreyle evde karantina uygulanmasına karar verildi.
    ekipleri, filyasyon çalışmalarına başladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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