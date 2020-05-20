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    • 20.05.2020 16:04
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    : Bakan Akar duyurdu! Libya'da dengeler değişti

    haberine göre Milli Savunma Bakanı , Suriye ve Irak'ta terörle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü açıkladı. Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Ayrıca Akar, Libya'da unsurlarının devreye girmesiyle dengelerin değiştiğini duyurdu.

    Bakan Akar duyurdu! Libya'da dengeler değişti

    Milli Savunma Bakanı , Suriye ve Irak'ta terörle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü açıkladı. Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

    İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi.
    (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vaka sayısının azlığı bakımından en başarılı durumda.Bu gerçekten büyük bir başarı.
    TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti.
    Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Bütün bunları Silahlı Kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz.

    Ayrıntılar geliyor...

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