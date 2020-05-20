Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ve Irak'ta terörle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü açıkladı. Akar, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist etkisiz hale getirildi.

(Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda.Bu gerçekten büyük bir başarı.

TSK unsurlarının eğitim iş birliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya'daki dengeler önemli oranda değişti.

Bugüne kadar 35 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 160 ton dezenfektan üretildi. Bütün bunları Silahlı Kuvvetlerimize ve ilgili kurumlarımıza ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...