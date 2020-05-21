Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açılış tarihi belli oldu mu? Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatta birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında sosyal etkileşimin olduğu mekanların kapatılması yer alıyor. Spor salonlarının kapatılması da bu önlemlerden birisi oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?
SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Spor salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir tarih verilmedi. Tarih verildiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SPOR MERKEZLERİNDE FEDERASYON TARAFINDAN ALINACAK TEDBİRLER BELİRLENDİ
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan spor merkezlerinin açılması halinde "normalleşme süreci"nde alınacak önlemleri belirledi.
Yalova'daki bir fitness salonunu ziyaret eden federasyon asbaşkanı Koray Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona kayıtlı 7 binin üzerinde spor kulübünün bulunduğunu söyledi.
Deloitte'un Avrupa raporuna göre fitness endüstrisinin bu kıtada 27,3 milyar avro hacme sahip olduğunu belirten Girgin, "Türkiye, bu 48 ülke arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri. 2020'de 823 milyon avro hacimle 48 ülke arasında Türkiye birinci olmuştur. Fitness endüstrisi, büyük yatırımlar yapılıp açılan spor salonları dışında, eğitim şirketlerinden tutun, sporcu gıdalarına, bunun dışında, ekipman tedarikçilerinden görsel yayıncılara kadar birçok iş kolunu içinde barındırmaktadır." diye konuştu.
NAKİT KULLANILMAYACAK, ÖDEMELER TEMASSIZ KREDİ KARTIYLA
Salgın döneminde bağışıklığın öneminin daha da arttığına dikkati çeken Girgin, bu nedenle sporun hayatın bir köşesine mutlaka eklenmesi gerektiğini vurguladı.
Fitness egzersizlerinin bireysel ve partnersiz yapıldığını, fiziksel temasın neredeyse sıfır olduğu spor dallarından biri olduğunu dile getiren Girgin, şöyle devam etti:
"Pandemi kurulunun, fitness salonlarının önümüzdeki haziran ayı içinde açılmasıyla ilgili karar alacağı yönünde duyum aldık. Biz de buna göre birtakım ön hazırlıklar yaptık. Yeni dönemde spor merkezlerine, alışveriş merkezlerinde olduğu gibi 10 metrekare başına bir kişi alınacak. Bu, bir spor salonunun yüz ölçümüyle doğru orantılı olacak. Örneğin 1000 metrekare bir spor merkezine en fazla 60 ila 90 dakikalık zamanlar içinde 100 kişi alınabilecek. Yeni dönemde spor salonu girişinde üye, dışarıda giydiği ayakkabısını değiştirerek içeriye giriyor. Girişte temassız ateş ölçerle vücut ısısı ölçülüyor. Telefonuna gelen barkodla temassız şekilde gişeden geçecek. Bu dönemde nakit para akışını kaldırıyoruz. Üyeler ödemeleri temassız kredi kartıyla yapacak."