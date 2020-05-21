Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonları açılış tarihi belli oldu mu? Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatta birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında sosyal etkileşimin olduğu mekanların kapatılması yer alıyor. Spor salonlarının kapatılması da bu önlemlerden birisi oldu. Peki, spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz resmi bir tarih verilmedi. Tarih verildiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.