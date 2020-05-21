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    • 21.05.2020 11:18
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    Son dakika: 'ta tespit edilen imha edildi

    Son dakika haberine göre Milli , 'ın kuzeyinde, 'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının () tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

    Hakurk'ta tespit edildi! Mehmetçik imha etti

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildi
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