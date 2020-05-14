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    Son dakika: 'ta terör örgütüne operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberine göre,'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Tokat'ta, geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ele geçirildi.



    İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.



    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklmada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Şırnak kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; 1 roketatar, 1 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 14 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.



    Tokat'ta, geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ele geçirildi.

    Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından Topçam Bölgesi'nde "Şehit J.Uzm.Çvş. Süleyman İYİKUL 2020/141 operasyonunda" arazide temas araması yapıldı.



    Yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında Sırçalı köyü Düşün Alan mevkinde geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprak altına hazırlanmış ve bir kısmı çökmüş vaziyette kış üslenmesi için kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve yakınında depo tespit edildi.



    Sığınak ve depoda yapılan aramada 4 kişilik ağaçtan hazırlanmış ranza, 19 adet boş konserve kutusu, 2 adet dolu salça kutusu, 2 adet pantolon, 21 adet büyük pil, 5 adet çaydanlık, 2 adet tencere, 1 adet kavanoz, 3 adet çay bardağı ele geçirildi.
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