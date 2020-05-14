



Yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında Sırçalı köyü Düşün Alan mevkinde geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprak altına hazırlanmış ve bir kısmı çökmüş vaziyette kış üslenmesi için kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve yakınında depo tespit edildi.