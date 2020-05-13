Son dakika: Teröristlerin hain planı Mehmetçiğin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde tutmadı





Yaralı askere, olay yerine gelen silah arkadaşlarının ilk müdahalesi sonrası sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda asker ve zırhlı araç ile bomba uzmanları sevk edildi. Bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulundu.





