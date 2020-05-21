Sakura Türkiye'de yetişir mi? Kaç çeşit sakura vardır? Sakura efsanesi nedir?

SAKURA NE DEMEK?



Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi "Kiraz Çiçeği" anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya'da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de "Sakura Durumu" verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya'nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.

SAKURA EFSANESİ NEDİR?



Sakura Efsanesi yüzlerce yıl önce antik Japonya'da geçer. O zamanlarda, derebeyleri arasında birçok savaşçının öldüğü, bütün ülkeyi üzüntüye, yalnızlığa boğan korkunç savaşlar olmuştur. Barışın olduğu zamanlar çok kısadır. Bir savaş bitince yenisi başlar.

Bütün bunlara rağmen, savaşın hiç uğramadığı çok güzel bir orman vardır. Yapraklarından nefis parfüm kokuları gibi kokuların saçıldığı ağaçlarla dolu bir orman… Ve hayatları boyunca işkence gören antik Japon halkına teselli veren bir ormandır. Ne kadar savaş olursa olsun, ordulardan hiçbiri o güzel ormanı savaşla lekelemek istemez.



Bununla birlikte, o ormanda güzel kokmayan bir ağaç vardır. Bu ağaç hayat dolu olsa da, dallarında hiç çiçek açmamıştır. Bu sebepten dolayı, sanki ölü ve sırık gibi uzun ve kupkuru gözükmektedir. Aslında öyle değildir. Görünen odur ki; kokusuz olmak onun kaderinde vardır.