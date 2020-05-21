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    • 21.05.2020 15:21
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    'de şirkerinde çalışan 12 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi karantinaya alındı!

    'de, çapında dağıtım yapmakta olan şirketinin 12 çalışanında tespit edildi. Çalışan 12 kişinin testi pozitif çıkınca filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Tespit edilen kişiler evlerinde karantina altına alındı.

    Kargo şirketinde 65 kişi karantinaya alındı!

    Kentte faaliyet gösteren firması çalışanı, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kargo çalışanının yapılan testi pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Kargo şirketinin tüm çalışanlarına test uygulanırken, 11 kişinin daha testi pozitif çıktı. 12 kargo firması çalışanı hastanede tedavi altına alındı.

    Filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Bu kişiler de evlerinde karantina altına aldı. 65 kişinin 14 gün evlerinde gözlem altında kalacağı belirtildi.

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    Haberler Güncel Kayseri'de kargo şirkerinde çalışan 12 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi karantinaya alındı!
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