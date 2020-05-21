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    • 21.05.2020 15:46
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    sunucusu 'yi eleştireyim derken rezil oldu!

    ’nin yayın organı ’de yayınlanan ve sunduğu programında ’yi karalamaya çalışırken rezil oldu. Sözde Cumhuriyetçi Arslan, TRT ekranlarına sehven yazılan '19 ' ifadesini eleştirirken 'ı ' ve ' ilan etti. Arslan’ın bu skandal ifadeleri sosyal medyada alay konusu oldu.

    Atatürk'ü Anma ve Gençlik, için Haber'de kullanılan grafik tartışma yaratmıştı. Grafikte "19 " ifadeleri tepki çekmişti.

    TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

    'de yayınlanan programında TRT'yi eleştirmek isteyen , rezil oldu.

    KENDİSİ DE 'ÇOCUK BAYRAMI' DEDİ
    "TRT demişken, şunu da atlamayalım 19 Mayıs'ta 'Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı' yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dediler." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir programda arkada böyle bir grafik... Özür dilediler sonra, 'Bir yanlışlık olmuş' demişler. Yanlışlık nasıl olur, kısa süreli bir yanlışlık olur. O yanlışlık hemen telafi edilir, özür dilenir sonra tamam büyütmeyelim denir."

    DAHA SONRA ARTIRDI: MİLLİ EGEMENLİK VE GENÇLİK
    Yanlışlığın 3 program sürmesini eleştiren Arslan, sözlerinin devamında da "Tabi ' ve Gençlik' de diyememişler..." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TRT'yi eleştireyim derken rezil oldu!
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