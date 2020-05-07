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    • 07.05.2020 22:48
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    yandaşı ’de 'den başörtüsü ve sakal hakkında skandal sözler!

    ’nin yayın organı ’de yayınlanan ’ın programında başörtüsü ve sakalla ilgili bir skandala imza atıldı. Programa konuğu, Başkanı , İslam inancında yer alan uygulamaları çarpıtarak aktardı. Başörtüsü ve sakala yönelik skandal ifadeler kullandı.

    CHP yandaşı Halk TV’de başörtüsü ve sakal skandalı!

    'nin yayın organı 'de yayınlanan 'ın programında başörtüsü ve sakalla ilgili bir skandala imza atıldı. Programa konuğu, Başkanı , İslam inancında yer alan uygulamaları çarpıtarak aktardı. Başörtüsü ve sakala yönelik skandal ifadeler kullandı.

    "ŞİMDİ SAKALLILAR KAPKARA YÜZLER"
    Programa katılan konuk şu ifadeleri kullandı: "Arap kültürü bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var. Şimdi sakallılar. Kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz. Biliyorsunuz ve ne oluyor, bütün o yüzler hiç gözükmüyor."

    AYŞENUR ARSLAN GÜLEREK ARAYA GİRDİ
    Ayşegül Arslan ise bu ifadelerin ardından gülerek "Neyse artık bari sakala karışmayalım!" diyerek alay etti. Programa katılan konuk Gülseven Yaşer, "Sakal, sakal her sakal her anlama gelmiyor tabi yani. Aynı anlama gelmiyor. Peygamberimiz sakallı ama Ebu Cehil'de karşısında o da sakallı" dedi.

    DAMLA KAYA / SABAH

    Haberler Güncel CHP yandaşı Halk TV’de Gülseven Yaşer'den başörtüsü ve sakal hakkında skandal sözler!
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