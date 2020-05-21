20 yaş altı seyahat edebilir mi? 20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır? 20 yaş altı kişilerin seyahat edip edemeyeceği merak ediliyor. 65 yaş üstüne çıkan izin kararının ardından gözler 20 yaşın altındakilere çevrildi. 20 yaş altı çocuklar da 65 yaş üstü gibi sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alıyor. Kısıtlama kapsamında 20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar…
20 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altı vatandaşlar için açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan,"1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" dedi.
20 yaş altı kişilerin seyahat etmesine izin bulunmuyor.
İSTİSNA DURUMLAR NELERDİR?
İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
18- 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 İl valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde sıralandı:
Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.
KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI
"65 yaş üzeri büyüklerimize , küçük bir müjdemiz olacak. " diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün koronavirüs bilim kurulu sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda; 65 yaş üzeri büyüklerimiz memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğinden eminsek , sağlık açısından herhangi sorunları yoksa. İlgili kaymakamlıktan bir aylık tek yönlü gidiş kaydı olmak şartıyla bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.
Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli, olabildiğince kontrollü bir geçişin sağlanması. Gidilen yerin sabit olması, aile hekimliği tarafından takip edilmesi, sabit noktada evden dışarı çıkmama konusunda izole edilebilmelerinden emin olmalıyız. Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü daha uygun bir mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için yaklaşım içinde olunmuş olacak."