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    • 21.05.2020 16:23
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    'de de gezen 35 kişiye 13 bin 720 lira para cezası verildi

    Türkiye'de salgın konusunda önlemler alınmaya devam ediliyor. 'nin Keşan ilçesinde tedbirlere uymayıp, de gezen 35 kişiye toplam 13 bin 720 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların yeni tip (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymalarını istedi.

    Sahilde gezen 35 kişiye ceza yağdı!
    'de de gezen 35 kişiye 13 bin 720 lira ceza yazıldı

    EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sahilde gezen 35 kişiye toplam 13 bin 720 lira ceza uygulandı.

    Jandarma ekipleri, Mecidiye, Yayla ve Erikli köylerinde yaptıkları kontrollerde bazı kişilerin sahilde gezdiklerini tespit etti.

    Bölgede bulunan 35 kişiye 'nun 32. maddesi gereğince 392'şer lira ceza yazıldı.

    Ekipler, vatandaşlardan yeni tip (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymalarını istedi.

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