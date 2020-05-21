Koca, "Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak." bilgisini paylaştı.

LGS ve YKS'ye adayların maskesiyle gireceğini fakat mesafe korunabilir bir sınıfsa adayın o durumda maskesini çıkarmasının Bilim Kurulunca önerildiğini ifade eden Koca, sağlık açısından bir sorunu bulunmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izni verileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesine ilişkin hususlar belirlendi.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.