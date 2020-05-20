Bugün sıra onlarda! 4 saatlik izin başladı

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. 65 yas üstü ve 20 yaş altı olanlar belirli gün ve saatler arasında sokağa çıkabiliyor. Bugün 0-14 yaş grubu saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkabilecek.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı çocuklara ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Buna karşın, belirli gün ve saat aralıklarında 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların sokağa çıkabileceği belirtildi. Bu uygulamanın ilk etabı geçtiğimiz hafta tamamlandı. 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar, kendilerine tanınan zaman diliminde sosyal mesafeye uymak koşulu ile sokağa çıkabildiler. Ardından ise 0-14 yaş arası çocuklar ve 15-20 yaş grubu gençler de kendilerine tanınan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarı çıktılar. Bugün ise yine 0 - 14 yaş arası çocukların dışarı çıkma izni bulunuyor. 0-14 yaş grubu bugün 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.