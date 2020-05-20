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    • 20.05.2020 11:40
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    Kocasını bıçaklayan kadın: İsteyerek yapmadım!

    'ta bir kadın tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı. Aile içi kavga ihbarını alan polis ekipleri adrese gittiğinde sırtına bıçak saplanmış olan T. isimli kişiyi kapısının önünde buldu. Olay yerine ambulans çağıran ekipler, Recep T.'yi sırtından bıçaklayan eşi T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan kadın, karakol çıkışında basın mensuplarına "Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım" dedi. Fadime T. çıkarılan mahkemede serbest bırakılırken, sırtından bıçakladığı eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Eşini sırtından bıçaklayan kadın: İsteyerek yapmadım!

    'ta bir kadın tartıştığı kocasını sırtından bıçakladıktan sonra kendisini eve kapattı. Gözaltına alınan kadın polis merkezinin çıkışında kocasını istemeden bıçakladığını söyledi.
    Olay, dün saat 18.30'da Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi kavga ihbarını alan polis ekipleri adrese gittiğinde sırtına bıçak saplanmış olan T. isimli kişiyi ikamet ettiği dairenin kapısının önünde buldu. Polis ekipleri, Recep T. için olay yerine ambulans istedi. Ambulansa alınan Recep T. çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

    "KENDİSİ BENİ ZORLADI, İSTEYEREK YAPMADIM"
    Polis ekipleri daha sonra Recep T.'yi sırtından bıçaklayan eşi T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açan Fadime T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fadime T. karakol çıkışında basın mensuplarına "Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Fadime T. serbest bırakıldı. Sırtından bıçaklanan Recep T.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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