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    • 19.05.2020 19:07
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, üzerinden (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1318 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    üzerinden (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.


    Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerine yer verdi.






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