Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.05.2020 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 15:39
    ABONE OL

    Son dakika: Dağı'nda 'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberi... Dağı'na terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin bir kısmı olay yerinde imha edildi.

    Terör örgütüne operasyon! Hepsi ele geçirildi

    Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, komando timlerinin de katılımıyla Karakoyunlu ilçesinin İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon başlattı.

    Dağı eteklerinde yer alan bölgeye gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin depo ve sığınak olarak kullandığı mağaralar belirlendi.

    Mağaralarda yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği, yaklaşık 6 bin 500 fişek ve çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

    Operasyonda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve çeşitli malzemeler de bulundu.

    Ele geçirilen malzemelerin bir kısmı olay yerinde imha edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri