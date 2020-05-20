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    'da nişan merasimi sonrası 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

    'nın Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi karantinaya alınırken, kendileriyle temasta bulunan 16 kişinin de gözetim altında tutulmasına karar verildi. ekipleri 'nde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Koronavirüs testi pozitif çıkanların geçen hafta Antalya'da iki mahallenin karantinaya alınmasına neden olan nişan merasimine katıldığı ortaya çıktı.

    Nişan sonrası 4 kişide koronavirüs çıktı!

    'nın Serik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi, karantinaya alındı. Kendileriyle yakın temasta bulunan 16 kişinin de gözetim altında tutulmasına karar verildi. Mahallede ise belediye ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı.

    18 KİŞİYE TEST YAPILDI, 2 KİŞİDE KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANDI
    Serik'e bağlı 2098 Sokak'ta yaşayan aynı aileden 2 kadın, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadınlara yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. 2 kadın bu hastanede karantinaya alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen aynı aileden 18 kişi de Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 18 kişiden test yapılan 2'sinde de koronavirüs vakasına rastlandı. Bu kişiler de aynı hastanede karantinaya alındı. Diğer 16 kişinin ise test sonuçları henüz belli olmadığından hastanede gözetim altında tutulmasına karar verildi.

    TAHLİYE OLAN MAHKUMUN NİŞANINA GİTMİŞLER
    Diğer yandan ekipleri Merkez Mahallesi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Serik'teki 20 kişinin, Dalaman Cezaevi'nden geçen hafta tahliye olan mahkumun, Antalya'nın Yeşildere ve Gebizli mahallelerinden oluşan Zeytinköy semtindeki evinde yapılan nişan merasimine katıldığı ortaya çıktı. Serbest kalan mahkum, evinde havai fişekle karşılanmış, birkaç gün sonra da davullu zurnalı nişan töreni yapmıştı. Bölgede 35 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Antalya'da nişan merasimi sonrası 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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