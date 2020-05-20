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    • 20.05.2020 23:57
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    'nin ilçesinde 'lı teröristlere ait el yapımı bulundu

    'nin ilçesinde 'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı ele geçirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

    Hakkari'de el yapımı patlayıcı bulundu

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Küçükbermeş mevkisinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten özel harekat polisleri, kaya dibinde toprağa gömülü 3 kaba hazırlanmış birbirleriyle bağlantılı el yapımı patlayıcı buldu.

    Etkisiz hale getirilen patlayıcılar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
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