Merhum hocamız, vatani görevini yaptığı Antakya'da, tıbbi görev yaptığı Mardin'de, Şırnak'ta ve son olarak İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Başkanlığı döneminde herkesin takdirini ve sevgisini kazanmıştır."

Susin mektupta, bütün dünyanın büyük bir sınavdan geçtiği Kovid-19 salgınında, gelişmiş Batılı ülkelerin bir çoğunun yaşadığı perişanlığı izledikçe, Süryani Türk vatandaşları olarak her vatandaş gibi kendilerinin de bu dönemde kurulmuş olan sağlık sisteminin mükemmelliğini, görev verilen ekibin başarısını daha iyi anladıklarını ve Allah'a şükredip, salgının bitmesi için dua ettiklerini vurguladı.