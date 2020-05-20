0 14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 0 14 yaş sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor?

0 14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 0 14 yaş arası sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor? Çocuklar için verilen sokağa çıkma izni 20 Mayıs günü başladı. Yasağın geçici olarak kaldırılmasıyla birlikte çocuklar sokağa çıkarak oyunlar oynayabilecek veya ailesiyle gezebilecek. Yasağın ne zaman kaldırılacağı da aileler tarafından sorgulanıyor. Peki; 0 14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 0 14 yaş arası sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor? İşte yanıtı!

0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Çocuklara verilen izin 20 Mayıs saat 11:00'de başladı. İzin saat 15:00'te sona erecek ve bu saatten sonra çocukların eve girmesi gerekecek.