0 14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 0 14 yaş sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor?

0 14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 0 14 yaş arası sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor? Çocuklar için verilen sokağa çıkma izni 20 Mayıs günü başladı. Yasağın geçici olarak kaldırılmasıyla birlikte çocuklar sokağa çıkarak oyunlar oynayabilecek veya ailesiyle gezebilecek. Yasağın ne zaman kaldırılacağı da aileler tarafından sorgulanıyor. Peki; 0 14 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman bitecek? 0 14 yaş arası sokağa çıkma izni saat kaçta bitiyor? İşte yanıtı!
0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Çocuklara verilen izin 20 Mayıs saat 11:00'de başladı. İzin saat 15:00'te sona erecek ve bu saatten sonra çocukların eve girmesi gerekecek.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-14 yaş grubu, 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek.
15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak sokağa çıkabilir.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü kişiler sokağa çıkabilecekler.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi'nde şu ifadeler yer aldı;
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor
(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.