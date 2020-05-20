Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün akşam saatlerinde ülkemizde koronavirüs vakalarındaki güncel durumu, vaka, vefat ve iyileşen hasta sayılarını vatandaşlara duyuruyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 1022 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 151 bin 615 ve can kaybının 4 bin 199 olduğu açıklandı. Peki, koronavirüs ölüm, vaka, entübe ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte detaylar

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.