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    • 20.05.2020 11:22
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    'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şahısların otomobilinden çıktı

    ’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şahıslar, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandılar. Otobilde yapılan aramalarda az miktarda metamfetamin ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Polisten kaçan şahısların otomobilinden uyuşturucu çıktı!

    'de polis ekiplerinin uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 34 EK 247 plakalı otomobil kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. İçinde bulunan 3 şahsı gözaltına alan polis ekipleri otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada az miktarda metamfetamin ve içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olay yerine Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi.

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    Ehliyeti iptal edilen M.A.'ya cezai işlem uygulanırken, şahıs gözaltına alındı. Yanında bulunan H.C. isimli şahıs ise madde kullanımından gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise her şeyden habersiz olduğunu, arkadaşlarının gideceği yere bırakmaları için otomobile bindiğini söyledi.
    Şahısların kullandıkları otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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