20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altına bu hafta izin var mı?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma izni var mı? 20 yaş altındaki gençlere ve çocuklara sokağa çıkma izni olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karara göre, 0-14 yaş arası ve 14-20 yaş arası gruplara ayrı ayrı sokağa çıkma izni verilmişti. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yasaklar devam ediyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? İşte gençlerin ve çocukların merakla beklediği haberin detayları…
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-14 yaş grubu, 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek.
15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak sokağa çıkabilir.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü kişiler sokağa çıkabilecekler.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi'nde şu ifadeler yer aldı;
Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.