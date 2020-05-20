20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altına bu hafta izin var mı?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma izni var mı? 20 yaş altındaki gençlere ve çocuklara sokağa çıkma izni olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karara göre, 0-14 yaş arası ve 14-20 yaş arası gruplara ayrı ayrı sokağa çıkma izni verilmişti. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yasaklar devam ediyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? İşte gençlerin ve çocukların merakla beklediği haberin detayları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş grubu, 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak sokağa çıkabilir.