İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? İstiklal Marşı okuma saati kaç? Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasının ve milli mücadeleyi başlatmasının ardından 101 yıl geçti. Gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bu yıl çok farklı bir etkinlik yapılacak. Türkiye tek yürek olarak balkonlardan İstiklal Marşı'nı okuyacak. Peki; İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

İSTİKLAL MARŞI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

19 Mayıs 1919 tarihini simgeleyen saat 19:19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunacak.

İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİ! (10 KITA)

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.