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    Anjiyo sonrası koronavirüs testi pozitif çıktı, ziyaretine gelen !

    'in İslahiye ilçesinde, çiftçi Ö.S. (63)'ye, özel bir hastanede anjiyo yapıldı. Anjiyo yapıldıktan 3 gün sonra göğüs sı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gelen Ö.S.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ö.S'nin geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen 'ndeki 9 evde yaşayan .

    Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı! 47 kişi karantinaya alındı

    Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 47 kişi karantinaya alındı.

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Ö.S.'ye (63) geçmiş olsun ziyaretine gelen 47 kişi karantinaya alındı.
    İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ö.S.'ye, özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 11 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen Ö.S., 3 gün sonra ise göğüs ağrısı çekip, öksürmeye başladı. Yakınları tarafınan İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Ö.S.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ö.S ., sevk edildiği özel hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı.

    9 EV KARANTİNAYA ALINDI

    Çalışma sonunda, Ö.S.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 9 evde yaşayan 47 kişi karantinaya alındı.
    Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerde yaşayanların ihtiyaçları, İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor. Ö.S.'nin kullandığı araç da dezenfekte edildi.

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