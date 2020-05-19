Kevser Sûresi (İnnâ A'taynâ) üç âyettir. Kur'ân-ı Kerim'in en kısa sûresi olduğunda ittifak vardır. Peygamberimiz'in (s.a.v.) nübüvvetinin ilk yıllarında, tebliğ esnâsında pek çok zorluk çekerken tesellî vermek için inmiş sûrelerden birisidir. Kadir gecesinde dua okumanın büyük önemi vardır. Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Bin aydan daha hyırlı olan bu gecede; sema kapıları açılacak, tövbe ve dualar kabul edilecek. Peki, Kadir gecesi tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? Tevbe istiğfar duası kısa uzun nasıl okunur? Tövbe suresi namazı nasıl?
KEVSER SÛRESİNİN MEÂLİ
1- Şüphesiz biz Sana Kevser'i verdik.
2- O hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
3- Şüphesiz ki, asıl soyu kesik olan, Sana buğzedenin kendisidir.
KEVSER SÛRESİ HAKKINDA BİLGİLER
Kevser Sûresi, Mushaf'taki sıralamada 108., iniş sırasına göre 15. sûredir. Âdiyât Sûresi'nden sonra, Tekâsür Sûresi'nden önce Mekke'de inmiştir. Medîne'de indiğine dâir rivâyetler de vardır.
Sûre, adını, ilk âyette geçen "Kevser" kelimesinden almıştır. Ayrıca "İnnâ A'taynâ" ve "Nahr" isimleri de verilmiştir. Üç âyettir. Kur'ân-ı Kerim'in en kısa sûresi olduğunda ittifak vardır.
TÖVBE DUASI
Bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah'tan af dilemektir. Alla'ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur. Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir. Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.
Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.
İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU (Tevbe)
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."