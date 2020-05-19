Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar nasıl ibadet edebilir? Adetli kadınlar ne yapmalı? Sema kapılarının açılıp tövbelerin ve duaların kabul edileceğine inanılan bin aydan hayırlı Kadir gecesi bu gece idrak ediliyor. Bu mübarek geceyi Müslümanlar namazlar kılıp dualar okuyarak ve ibadetler ederek geçirmek istiyor. Peki, adetli (hayız) olan kadınlar, Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edebilir? Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar ne yapmalı? Adetliyken namaz kılınabilir mi? Yanıtı haberimizde…

Adetli kadınlar için dua

Adetli olan kadınlar ibadet ederken Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği kadir gecesi duasını okuyabilirler. Hz.Aişe velidemiz peygamber (s.a.v.)Efendimize "kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim "diye sorduklarında Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz :

"Ya Aişe sen kadie gecesine ulaşırsan "Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fağfü annii" diyerek dua et" buyurmuşlardır.

Anlamı: Ey Kerem sahibi Allahım muhakkak sen affedicisin ve affetmeyi seversin. O halde beni de affet"