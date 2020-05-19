Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar nasıl ibadet edebilir? Adetli kadınlar ne yapmalı? Sema kapılarının açılıp tövbelerin ve duaların kabul edileceğine inanılan bin aydan hayırlı Kadir gecesi bu gece idrak ediliyor. Bu mübarek geceyi Müslümanlar namazlar kılıp dualar okuyarak ve ibadetler ederek geçirmek istiyor. Peki, adetli (hayız) olan kadınlar, Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edebilir? Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar ne yapmalı? Adetliyken namaz kılınabilir mi? Yanıtı haberimizde…
Adetli kadınlar için dua
Adetli olan kadınlar ibadet ederken Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği kadir gecesi duasını okuyabilirler. Hz.Aişe velidemiz peygamber (s.a.v.)Efendimize "kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim "diye sorduklarında Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz :
"Ya Aişe sen kadie gecesine ulaşırsan "Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fağfü annii" diyerek dua et" buyurmuşlardır.
Anlamı: Ey Kerem sahibi Allahım muhakkak sen affedicisin ve affetmeyi seversin. O halde beni de affet"
Adetli kadınlar Fatiha okuyabilir mi?
Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.
Adetli kadınlar tesbih namazı kılabilir mi?
Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.
Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.
TÖVBE DUASI
Bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah'tan af dilemektir. Alla'ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur. Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir. Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. Peki Tevbe duası nasıl yapılır? Detayları haberimizde derledik.
Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.
İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU (Tevbe)
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET
Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure şöyledir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
KADİR GECESİ DUA OKUMANIN ÖNEMİ
Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.'
KADİR GECESİ'NİN ALAMETLERİ NELERDİR?
Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA
Hz. Aişe, Peygamber Efendimize (sav) "Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Resulullah (sav) "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" anlamına gelen şu duayı okumasını söylemişti:
Arapça okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.