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    • 19.05.2020 16:39
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    Traktör ile aleti arasında sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

    'ın Güllaç ilçesinde bir çiftçi aleti ve traktör arasında sıkışıp hayatını kaybetti. Saat 12.30 sıralarında gerçekleşen olayda , traktörün arkasına bağlayıp tarlada toprakları parçaladığı tarım aletini temizlemeye başladı. Bu sırada freni boşalan traktör hareket edince tarım aleti ile traktörün arasına sıkıştı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını haybetti.

    Traktörü temizlemek isterken canından oldu!

    'ın Gülağaç ilçesinde freni boşalan traktör ile aletinin arasında sıkışan çiftçi (51), yaşamını yitirdi.


    , saat 12.30 sıralarında Gülağaç ilçesine bağlı Burgu mevkisinde meydana geldi. Halil Erkan, traktörün arkasına bağlayıp tarlada toprakları parçaladığı tarım aletini temizlemeye başladı. Bu sırada el freni boşalan traktör hareket etti. Halil Erkan, traktör ile aletin arasına sıkıştı. Yaralanan Erkan'ın yardımına çevredeki çiftçiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Halil Erkan, yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Halil Erkan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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